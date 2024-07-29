Yunusemre Belediyesi Örselli ve Maldan Mahallesi arasında menfez çalışması yaptı

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Örselli ve Maldan Mahallesi arasında bulunan arazi yolundaki dere geçişinde menfez çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Örselli ve Maldan mahalleleri arasında yaptığı çalışma ile ulaşımın rahatlamasını sağladı. İşçiliğini mahalle halkının yaptığı belediyenin malzeme desteği verdiği çalışmanın tamamlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ilçemizde yol yapım ve onarım ile bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan birisi olan Örselli ve Maldan arasındaki dere geçişi menfez çalışmasını tamamlandı. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Yunusemre'de yaşaması için el birliği ile çalışacağız" dedi. - MANİSA