Yunusemre\'de lavanta hasadı başlıyor

Yunusemre Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Ortaköy Mahallesi'nde oluşturduğu 7 dönümlük lavanta bahçesinde hasat için geri sayım başladı. Hasat öncesi yapılan son incelemelerde lavantaların gelişim süreci değerlendirilirken, hasat takvimi için planlamalar da yapıldı.

Yunusemre Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirilen lavanta bahçesinde hasat hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

Ortaköy'de 7 dönümlük alanda oluşturulan Yunusemre Lavanta Bahçesi'nde hasat öncesi son kontroller gerçekleştirildi. İncelemelere MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ile Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu katıldı.

Heyet, lavanta bitkilerinin gelişim sürecini yerinde değerlendirerek hasat öncesinde tarladaki genel durumu inceledi. Yapılan kontrollerde bitkilerin gelişim seviyesi gözden geçirilirken, hasadın gerçekleştirileceği tarihe ilişkin planlamalar da ele alındı.

Yunusemre Belediyesi'nin tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği lavanta bahçesinin, hem üreticilere örnek olması hem de bölge ekonomisine katkı sunması hedefleniyor. Hasadın tamamlanmasının ardından elde edilecek lavantaların çeşitli alanlarda değerlendirilmesi planlanıyor. - MANİSA