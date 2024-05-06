Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Buğday fiyatlarının açıklanması bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Buğday fiyatlarının açıklanması bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Buğday fiyatlarının açıklanması bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayda 1 milyon tona yakın rekolte beklendiğini belirterek, çiftçilerin ve devlet güvencesinde olan lisanslı depoların buğday fiyatlarının açıklanmasını ve alım tebliğinin yayınlanmasını beklediğini söyledi. Doğan, adil ve güvenilir fiyatlar ile prim desteğinin açıklanmasını ve buğday alım fiyatlarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

06.05.2024 11:39
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayda 1 milyon tona yakın rekolte beklendiğini belirterek, "Çiftçilerimiz ve devlet güvencesinde olan lisanslı depolar, ürünleri ÇKS kayıtlarına göre almaları için buğday fiyatlarının açıklanmasını ve alım tebliğinin yayınlanmasını bekliyor" dedi.

Buğday üretiminin desteklenmesinin, tarımsal üretimin artırılmasına ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesine büyük katkılar sunacağına vurgu yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Buğday hasadı başladı. Bu yıl buğdayda 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor. Çiftçilerimiz ve devlet güvencesinde olan lisanslı depolar, ürünleri ÇKS kayıtlarına göre almaları için buğday fiyatlarının açıklanmasını ve alım tebliğinin yayınlanmasını bekliyor" dedi.

Doğan, üreticilerin beklentisinin adil ve güvenilir fiyatlar olduğunun altını çizerek, "Buğday fiyatları bu yıl ton başına 15 bin lira olmalı. Prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olarak açıklanmasını bekliyoruz. Buğday alım fiyatlarının açıklanması, çiftçilerin ürünlerini satarken daha sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin üreticileri desteklemek ve önümüzdeki sezonda tarımsal üretimi güçlendirmek için buğday alım fiyatlarını beklentiler doğrultusunda bir an önce açıklaması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Buğday fiyatlarının açıklanması bekleniyor - Son Dakika

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