Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, finansman sıkıntısı yaşayan çiftçiler için Ziraat Bankası kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Artan maliyetler ve ürünlerin değerinde satılamaması nedeniyle üreticinin gelir-gider makasının açıldığı belirten Doğan, yeni kredi kullanımı için istenen mevcut borcun kapatılması şartının kaldırılarak çiftçiye yeni finansman imkanı sağlanmasını istedi.

"Üreticiye yeni finansman imkanın sağlanmalıdır"

Son dönemde artan maliyetlerin üreticiyi zor durumda bıraktığını kaydeden Doğan, "Çiftçilerimiz bir yandan borçlarını ödemeye, bir yandan da yeni sezon için hazırlık yapmaya çalışıyor. Ancak yeni kredi için eski borcun kapatılması şartı, üreticinin önünü tıkıyor. Bu şart kaldırılmalı, borçlar faizsiz ertelenmeli ve üreticiye yeni finansman imkanı sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Böyle giderse birçok çiftçimiz üretimden çekilmek zorunda kalacak"

Üreticinin elindeki ürünü değerinde satamadığını, maliyetlerin ise yüksek olduğunu ifade eden Doğan, "Çiftçimiz alın teriyle ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Gelir ile gider arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Bu şartlarda borcunu çevirmeye çalışan üretici ya tarlasını ekemiyor ya da yeni borçlarla üretime devam etmek zorunda kalıyor. Böyle giderse birçok çiftçimiz üretimden çekilmek zorunda kalacak" dedi.

"Tarım, ertelenemeyecek bir sektördür"

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Doğan, "Tarım, ertelenemeyecek bir sektördür. Tohum zamanında toprağa düşmezse kaybı telafi etmek mümkün olmaz. Bu nedenle üreticiye nefes aldıracak adımlar gecikmeden atılmalı. Çiftçi üretmeye devam ederse ülkemiz kazanır" dedi.