Yurt Dışı Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 23,50 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 23,50 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Aralık\'ta Yüzde 23,50 Arttı

TÜİK, yurt dışında üretici fiyatlarının Aralık 2024 döneminde yıllık yüzde 23,50, aylık ise yüzde 0,91 yükseldiğini açıkladı. Madencilik ve imalat sektörlerinde de artışlar gözlemlendi.

20.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:03
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının aralıkta yıllık yüzde 23,50, aylık yüzde 0,91 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,55 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19 artış, imalatta yüzde 23,53 artış olarak kaydedildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara mallarında yüzde 21,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07 artış, enerjide yüzde 8,08 artış, sermaye mallarında yüzde 27,58 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1 artış, imalatta yüzde 0,90 artış oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara mallarında yüzde 0,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,01 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,19 artış, enerjide yüzde 0,30 artış, sermaye mallarında yüzde 1,18 artış kaydedildi.

Kaynak: DHA

Madencilik, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 23,50 Arttı - Son Dakika

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