Yurt Dışı Üretici Fiyatları Mart\'ta Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık 19,34, aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,43 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,70 artış, imalatta yüzde 19,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 18,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış, enerjide yüzde 5,08 artış, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,24 artış, imalatta yüzde 4,05 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 artış, enerjide yüzde 4,03 artış, sermaye mallarında yüzde 5,38 artış olarak gerçekleşti.