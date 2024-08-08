Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 16,7 Milyon Dolarlık Varlık Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 16,7 Milyon Dolarlık Varlık Aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 16,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

08.08.2024 15:16
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 16,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 169,2 milyon dolarlık hisse senedi, 162,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 16,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Temmuz itibarıyla 40 milyar 588 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Ağustos'ta 39 milyar 23 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 696,5 milyon dolardan 13 milyar 484,1 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 416,6 milyon dolardan 432 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 16,7 Milyon Dolarlık Varlık Aldı - Son Dakika

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