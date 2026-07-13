Yurt Dışından Yatırımlar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurt Dışından Yatırımlar Yükseldi

13.07.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar 296 milyon dolar, yurt içi yatırımlar 751 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 751 milyon dolar yükseldi.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına mayıs itibarıyla net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 200 milyon dolar katkı sağlarken, net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar dolar negatif yönlü etki yaptı.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar dolar oldu.

Mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 455 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 751 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 143 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 184 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları mayısta 3 milyar 69 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolar ve DİBS piyasasında 287 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarında, yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 562 milyon dolar ve 860 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 169 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 653 milyon dolar ve 755 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 1 milyar 775 milyon dolar ve 1 milyar 754 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 529 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 3,3 milyar dolarlık net azalış oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışından Yatırımlar Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 11:57:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yurt Dışından Yatırımlar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.