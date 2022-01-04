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Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı - Son Dakika

Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı

04.01.2022 10:22
Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı

TÜİK, Aralık ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Mayıs 2003'ten bu yana yıllık TÜFE ilk kez yüzde 30'u aştı.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış ise Aralık'ta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda ise yüzde 79,89'a çıktı.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düştü. 33 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 364 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı

ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON 82.81

TÜİK'ten önce ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Aralık ayı tüketici fiyat endeksi hesaplamalarını kamuoyu ile paylaştı. ENAG'a göre Aralık'ta enflasyon yüzde 19,35 oldu. Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak hesaplandı.

YORUMLAR (3)
  • Yunus Yusuf: Kimse 1 ay marketlerden alışveriş yapmasin hangi markete baksan tıka basa müşteri dolu ondan sonra zam niye oluyor diye tepki veriyorsunuz rağbet edince zamıda siz yapıyorsunuz kimsenin bişey yaptığı yok kendi ayagınıza sıkıyorsunuz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özkan Öztürk: Zama zam zama da zam zamzamzam akşam yat zam sabah kalk zam ha birde yeni şekli tarife yazılıyor hepsi zam yazmıyor :) Halimize Bak Arkadaş ... 80 leri yaşamadık demeyiz al sana 80 Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Emrah Özcan: Ne oldu rahmetli eceviti gosteriyorlardi una sekere yag sukadar zam derken goruntuleri yayinliyolardi simdi ise daha modern oldu yainlamadan yasliyolar o hic deyilse cikip dobra dobra soyluyodu bosuna bukadar zam yapmadilar daha fazla almak icin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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TÜİK, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı - Son Dakika
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