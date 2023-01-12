Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi

Memur ve emekli maaşlarında ocak-temmuz arasında uygulanacak yüzde 30'luk zam, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konu hakkında bilgi verdi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.
FARKLAR OCAK AYI MAAŞIYLA YATACAK
Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."
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