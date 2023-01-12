Memur ve emekli maaşlarında ocak-temmuz arasında uygulanacak yüzde 30'luk zam, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı , bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Memur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi - Son Dakika

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