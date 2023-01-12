Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi

12.01.2023 17:09
Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi

Memurlara yapılan yüzde 30 zammının 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamu görevlilerinin ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak arasındaki katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla güncellenen bilişim sisteminin tüm kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.

Memur ve emekli maaşlarında ocak-temmuz arasında uygulanacak yüzde 30'luk zam, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konu hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

"SİSTEMLERİMİZİ GÜNCELLEDİK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

FARKLAR OCAK AYI MAAŞIYLA YATACAK

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi 'MİT'e alacağız' diyerek lise öğrencisine cinsel istismar skandalında, bir okul müdürü daha tutuklandı 'MİT'e alacağız' diyerek lise öğrencisine cinsel istismar skandalında, bir okul müdürü daha tutuklandı Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Memur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2023 17:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: Memurların zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişecek mi? Tartışmaların ardından Bakanlık'tan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement