Zekeriya Köyü'nde Değerli Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zekeriya Köyü'nde Değerli Bal Üretimi Artıyor

Zekeriya Köyü\'nde Değerli Bal Üretimi Artıyor

Artvin'in Zekeriya köyünde keşfedilen yüksek değerli bal, köylülerin gelir kaynağı oldu.

05.10.2024 09:34
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Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde yıllar önce keşfedilen ve değeri oldukça yüksek olan bal, köylünün birinci gelir kaynağı haline geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde yıllar önce farklı renklerde bal keşfedildi. Tüketilip tüketilemeyeceğini anlamak için analiz yaptıran köy halkı, ummadıkları bir sonuçla karşılaştı. Değeri oldukça yüksek çıkan balın ilk müşterisi, analizleri yapan uzmanlar oldu. Ünü kısa sürede yayılan balı duyanlar, köyden üreticiye ulaşarak sipariş vermeye başladı.

25 haneli köy halkı genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, arıcılık sadece 3-5 kişi tarafından yapılıyordu. Balın yaygınlaşan ünü sayesinde köydeki herkes arıcılıkla ilgilenmeye başladı. 2.400 ile 3.000 rakım arasında bulunan köyün balının kalitesiyle ilgili resmi çalışmalar sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü, bu gelişme üzerine köyde bir bal ormanı kurma kararı aldı. Zekeriya köyü, bu bal ormanı ile aynı zamanda ilçedeki tek bal ormanına sahip oldu.

10 yıldır arıcılıkla uğraşan köy halkından Erhan Altuntaş, "Yıllar önce köyümüzde farklı renkte bal keşfettik. Tüketilebilir mi diye tahlillere gönderdik. Çıkan sonuçlarda bu balın çok yüksek antioksidan değerlerine sahip olduğunu gördük. Bu süreçten sonra köyümüzdeki bal incelemeye alındı. Daha önce bal satmakta zorlanıyorduk, şimdi ise siparişlere yetişemiyoruz. Özellikle Aksu Yaylası'nda endemik türler bulundu. Bunun ardından Orman Bölge Müdürlüğü buraya bir bal ormanı ve konaklama yerleri yapmaya karar verdi. Biz de çok mutlu olduk, artık arılarımızı buraya getiriyoruz. Daha önce bal satışında zorlanırken, şimdi telefonla sipariş alıyoruz. Sağım yaptıktan 10 gün sonra balımız tükeniyor. Biz de bu nedenle daha fazla kovanla arıcılığı geliştirmeye karar verdik" dedi.

Köyde arıcılık faaliyetleri arttı

20 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan ise, "Yıllar önce buradan alınan bal numunelerinde farklı renklerde ballar keşfedildi. Bu balları tahlile gönderdiğimizde, balın endemik türlere ait çiçeklerden elde edildiği ve çok kıymetli olduğu söylendi. Sonrasında yapılan testlerde bu balın her yıl aynı bölgede üretildiği tespit edildi. Bu durum köydeki arıcılık faaliyetlerini artırdı; eskiden 3-5 kişiyle yapılan arıcılık, şimdi 700-800 kovanla yapılıyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zekeriya Köyü'nde Değerli Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika

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