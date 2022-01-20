Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı

Fahiş fiyat artışları sonrasında Ekim ayında zincir marketlere toplamda 2.7 milyar lira ceza kesen Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeffaf bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Küle, "Web sayfamızda gerekçeli kararı yayınladık. Bütün vatandaşlarımız aslında web sayfamızdan kararı okuyabilir. Biz bu cezayı neden verdik? Vatandaşlarımız burada okuyarak gerekçeleri, hangi yazışmalar olmuş onları rahatlıkla görebilirler. Burada topla dağıt karteli var. Kartelin bir alt kırılımı, firmalar birbirleri ile iletişim kurmasalar da geleceğe dönük fiyatlar, kampanyalar ve indirimleri malı aldıkları tedarikçiler aracılığıyla belirliyorlar ve fiyat geçişlerini birlikte sağlamış oluyorlar. Bazı ürünlerde marketlerde tıpa tıp aynı fiyatları görüyoruz. Bunun nedeni de biraz budur. Kendileri irtibat kurmasalar bile tedarikçileri aracılığıyla o fiyat geçişlerini birlikte yapıyorlar." dedi.

"WHATSAPP VE MAİL İLE HABERLEŞİYORLAR"

Zincir marketlerin nasıl iletişim kurduklarını da anlatan Küle, şunları söyledi: "Genellikle Whatsapp, maillerle yapıyorlar. Bizim çok gelişmiş cihazlarımız var o cihazlarla yaptığımız incelemelerle bunları tespit etti. Zaten raporumuzda yazışmaların karşılığı da var. Yazılmış anlaşılmış ve rapora da yansımış. Market yetkilisi diyor ki abi piyasa yükselirse sorun yok. Raf fiyatları Salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin Salı gününe geçmesi gerekiyor. Buralarda fiyat artışı koordine ediliyor. Fiyat artışını yapmayan bir başka satıcı varsa yapan diyor ki ben de fiyatı indireceğim. Ve indirdiğim farkı zarar olarak size fatura edeceğim diyor tedarikçiye. Burada tedarikçi panikliyor. İndirim yapan satıcıyı ikna ederek onun da fiyatı yükseltmesini sağlıyor. 2018'den bu yana inceledik belgeleri yaklaşık 20 aylık bir inceleme sonucu soruşturma raporunu bitirdik. Sözlü savunma nihai karar dün de gerekçeli kararı sitemize koyduk.

"TARAFLARIN KİMLER OLDUĞUNU NİSANDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Sıvı yağ üzerinde belirgin bir şey var. Bizim ikinci bir soruşturmamız daha devam ediyor. 14 tedarikçi ve market ile devam eden ikinci bir soruşturmamız var. Orada topla karteli ve yeniden satış fiyatının belirlenmesiyle ilgili bulgumuz var. Tedarikçinin raftaki fiyata müdahalesi suç teşkil eder. Mutlaka fiyatın pazarda belirlenmesi gerekir. Nisan ayı gibi rapor bitecek tarafların kimler olduğunu web sayfamızdan görebilirsiniz. 2022'nin üçüncü çeyreğinde nihai kararı vermiş oluruz. Birinci soruşturmaya başladıktan sonra delillere ulaştık karşı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Bir ihlali incelerken bir başka ihlali buluyorsunuz. Gerekçeli kararı yayınladığımız soruşturmaya yetiştiremedik onu. Üçüncü soruşturma gereği bile duyabiliriz. Piyasada rekabet karşıtı işlemler vazgeçilmez gibi düşünülüyor sanırım teşebbüslerin bundan vazgeçmesi lazım. Zincir marketler de olacak. Belki yerel marketler de olacak. Daha farklı tedarikçilerle karşı karşıya geleceğiz."