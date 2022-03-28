Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına fidan bağışladı - Son Dakika
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Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına fidan bağışladı

28.03.2022 11:33
Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına fidan bağışladı

Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına birer fidan bağışladı.

Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına birer fidan bağışladı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, "Paylaştıkça Daha Fazlası" ilkeleriyle gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Özdemir, "Yıllardır süregelen desteğimizi, bu yıl Orman Haftası vesilesiyle hayata geçirmek istedik. Ormanlar; güzel ülkemizin yaşam kaynağı, aldığımız nefesin can damarıdır." ifadelerini kullandı.

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) ile iş birliği yaptıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"'Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşsün yurdumda' diyerek orman varlığımıza bir nebze katkı sağlamayı hedefliyoruz. İş birliğimizin büyük emek sonucu oluşan ormanlarımız ile ilgili hem çalışanlarımız hem de toplum nezdinde farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Ziraat Katılım olarak ormanlarımıza katkı sağlamayı amaçladığımız Bankkart fidan kampanyamızı da Orman Haftası'nda başlattık. Müşteriler, Ziraat Katılım kredi kartlarıyla alışverişlerini yaptıklarında OGEM-VAK aracılığıyla onların adına 1 fidan dikimi gerçekleştirilerek elektronik sertifika gönderilecek."

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orman haftası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Katılım, Orman Haftası dolayısıyla tüm çalışanları adına fidan bağışladı - Son Dakika


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