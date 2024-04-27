Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların düşmesi, alım gücünü arttırdı. Vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yaparken, esnaflar da memnuniyetlerini dile getirdi.

27.04.2024 17:17
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı.

Zonguldak her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyatların geçtiğimiz haftalara oranlar düşüşe geçmesi vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.

Uygun fiyatlar hem vatandaşı hem esnafları memnun etti. Tezgahlarda, Domates 35 lira, patlıcan 15 lira, pırasa 25 lira, biber 30 lira, semiz otu 40 lira, dolma biber 25 lira, patates 20 lira soğan ise 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun - Son Dakika

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