Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı.

Zonguldak her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyatların geçtiğimiz haftalara oranlar düşüşe geçmesi vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.

Uygun fiyatlar hem vatandaşı hem esnafları memnun etti. Tezgahlarda, Domates 35 lira, patlıcan 15 lira, pırasa 25 lira, biber 30 lira, semiz otu 40 lira, dolma biber 25 lira, patates 20 lira soğan ise 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK