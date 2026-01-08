Zonguldak'ta ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Zonguldak Valiliği, ticari faaliyetlerde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu. Esnafın cezai işlemle karşılaşmaması için 2 Mart 2026 tarihine kadar beyanname vermesi gerektiği bildirildi.

Zonguldak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince güvenli ve adil ticaretin sağlanması amacıyla ölçü aletlerinin belirli sürelerde kontrolden geçirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, kullanılan cihazın türüne ve kapasitesine göre başvurulacak merciler şu şekilde sıralandı:

Akaryakıt, LPG, CNG sayaçları, 2000 kilogramın üzerindeki otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları ve lastik basınç ölçüm cihazlarını bulunduran işletmelerin başvurularını Türk Standardları Enstitüsü'ne (TSE) yapması gerekiyor.

Pazar yerlerinde kullanılan ve kapasitesi 2000 kilograma kadar olan mekanik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler ve ağaç metreler için esnafın, bağlı bulundukları belediyelerin Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat etmeleri istendi.

Birinci ve ikinci sınıf hassas teraziler, taksimetreler, takograflar, egzoz gazı emisyon cihazları ve ısı sayaçları için ise Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarıyla ilgili de önemli bir uyarıya yer verildi. Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan ve 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş sayaçların, 31 Aralık 2026 tarihine kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. İlgili kurumların listelerini 2 Mart'a kadar müdürlüğe iletmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Zonguldak Valiliği, süresi içinde başvuru yapmayan veya eksik/hatalı ölçü aleti kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında kanun gereği idari para cezası uygulanacağını ve yasal işlem başlatılacağını belirterek, vatandaşları ve esnafı son gün olan 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK