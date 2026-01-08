Zonguldak'ta ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Zonguldak'ta ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

08.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valiliği, esnafın cezai işlemlerle karşılaşmaması için ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene başvurularının 2 Mart 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu. Kullanılan cihazların türüne göre başvuru yerleri belirlendi.

Zonguldak Valiliği, ticari faaliyetlerde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu. Esnafın cezai işlemle karşılaşmaması için 2 Mart 2026 tarihine kadar beyanname vermesi gerektiği bildirildi.

Zonguldak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince güvenli ve adil ticaretin sağlanması amacıyla ölçü aletlerinin belirli sürelerde kontrolden geçirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, kullanılan cihazın türüne ve kapasitesine göre başvurulacak merciler şu şekilde sıralandı:

Akaryakıt, LPG, CNG sayaçları, 2000 kilogramın üzerindeki otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları ve lastik basınç ölçüm cihazlarını bulunduran işletmelerin başvurularını Türk Standardları Enstitüsü'ne (TSE) yapması gerekiyor.

Pazar yerlerinde kullanılan ve kapasitesi 2000 kilograma kadar olan mekanik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler ve ağaç metreler için esnafın, bağlı bulundukları belediyelerin Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat etmeleri istendi.

Birinci ve ikinci sınıf hassas teraziler, taksimetreler, takograflar, egzoz gazı emisyon cihazları ve ısı sayaçları için ise Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarıyla ilgili de önemli bir uyarıya yer verildi. Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan ve 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş sayaçların, 31 Aralık 2026 tarihine kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. İlgili kurumların listelerini 2 Mart'a kadar müdürlüğe iletmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Zonguldak Valiliği, süresi içinde başvuru yapmayan veya eksik/hatalı ölçü aleti kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında kanun gereği idari para cezası uygulanacağını ve yasal işlem başlatılacağını belirterek, vatandaşları ve esnafı son gün olan 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Valiliği, Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.