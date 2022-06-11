Zorunlu e-fatura geçişinde yeni işbirliği - Son Dakika
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Zorunlu e-fatura geçişinde yeni işbirliği

11.06.2022 14:25
Zorunlu e-fatura geçişinde yeni işbirliği

KOBİ'lerin zorunlu e-fatura sürecine geçişleri için çözümler sunduklarını belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, işletmelere e-fatura geçişlerinde daha sağlam bir altyapı sağlamak için Mysoft ile iş ortaklığına girme konusunda anlaştıklarını söyledi.

KOBİ'lerin zorunlu e-fatura sürecine geçişleri için çözümler sunduklarını belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, işletmelere e-fatura geçişlerinde daha sağlam bir altyapı sağlamak için Mysoft ile iş ortaklığına girme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Vergi dairesi tarafından yayınlanan bir karara göre turizm, inşaat, gayrimenkul ve otomotiv gibi sektörlerin 1 Temmuz'a kadar elektronik fatura sistemine geçmesi gerekiyor. Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, 2005 yılından bu yana işletmelerin iş yazılım ihtiyaçlarına çözümler sunan Bilsoft olarak KOBİ'lere e-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye için daha çeşitli bir çözüm sunmak için Mysoft ile anlaştıklarını belirterek, yakında binlerce şirketin zorunlu elektronik faturalandırmaya geçeceğini vurguladı.

Öztürk, "2022 mali yılında fatura kısıtlamalarının azaltılmasıyla birlikte KOBİ'lerin e-fatura kullanma yükümlülükleri yeniden tanımlanacak ve bu kısıtlamalar 2023 yılına kadar daha da artacak. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 3,4 milyon KOBİ var. Biliyoruz ki sadece 400 bin kişi e-dönüşümünü tamamladı. Bu yıl bu sayı neredeyse ikiye katlandı ve önümüzdeki yıl dönüşümün daha da hızlı olmasını bekliyoruz. Bilsoft Yazılım olarak hızla artan e-fatura mükelleflerine daha eksiksiz cevap vereceğimize inanıyoruz. Entegratör firma olarak Türkiye'nin en önemli markalarından olan Mysoft ile bir iş ortaklığına gittik. Bilsoft kullanıcıları için daha da faydalı olacağına inandığımız sistem entegrasyonunu tamamladığımız için mutluyuz" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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