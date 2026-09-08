En düşük emekli aylığı 2027'de yaklaşık 25 bin 800 TL olacak - Son Dakika
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En düşük emekli aylığı 2027'de yaklaşık 25 bin 800 TL olacak

En düşük emekli aylığı 2027\'de yaklaşık 25 bin 800 TL olacak
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisiyle en düşük emekli aylığının yüzde 9,5 artışla yaklaşık 25 bin 800 TL'ye yükseleceğini hesapladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılının son dört ayındaki enflasyon verilerinin 2027 Ocak zamlarını belirleyeceğini hatırlattı. Temmuz enflasyonunun yüzde 1,78, Ağustos enflasyonunun ise yüzde 1,84 gerçekleştiğini belirten Erdursun, Eylül ve Ekim aylarında enflasyonun yüzde 1,70'ler, Kasım ve Aralık aylarında ise yüzde 0,80'ler düzeyinde olabileceğini söyledi.

Bu beklentilerle 2026 yılı enflasyonunun yüzde 28,5-29 civarında tamamlanacağını tahmin eden Erdursun, en düşük emekli aylığına yansıyacak artışı hesapladı. Bugün en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 9,5'lik artışın uygulanması halinde bu rakamın Ocak ayında yaklaşık 25 bin 800 TL'ye yükseleceğini ifade etti.

Ağustos 2026 verilerinde açlık sınırının 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırının 121 bin 786 TL ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 48 bin 305 TL olduğunu aktaran Erdursun, yıl sonunda bu rakamların sırasıyla yaklaşık 39 bin 300 TL, 128 bin TL ve 50 bin 800 TL'ye çıkacağını öngördü. Bu durumda en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL'lik bir fark oluşacağını kaydetti.

Maaş zamlarının alım gücünü korumaya yetmediğini belirten Erdursun, enflasyon farkının gerçek bir refah artışı sağlamadığını, bu nedenle 2027 Ocak ayında emeklilere ilave artış ve intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Aksi halde maaşlardaki rakamın artacağını ancak geçim sıkıntısının süreceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Özgür Erdursun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli En düşük emekli aylığı 2027'de yaklaşık 25 bin 800 TL olacak - Son Dakika

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