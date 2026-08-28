Ev Kadınlarına İsteğe Bağlı Emeklilik İmkanı
Ev kadınları, belirli şartlarla isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. Başvurular e-Devlet'ten.
Ev kadınları, belirli şartları sağlayarak çalışmadan isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabiliyor. 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu bir işte sigortalı çalışmamak ve kendi sigortalılığından emekli aylığı almamak gerekiyor.
Başvurular e-Devlet veya SGK il müdürlüklerinden yapılabiliyor. Aylık prim ödemesi 10 bin 899 liradan başlayıp 98 bin 99 liraya kadar çıkabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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