Ev Kadınlarına İsteğe Bağlı Emeklilik İmkanı

Ev kadınları, belirli şartları sağlayarak çalışmadan isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabiliyor. 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu bir işte sigortalı çalışmamak ve kendi sigortalılığından emekli aylığı almamak gerekiyor.

Başvurular e-Devlet veya SGK il müdürlüklerinden yapılabiliyor. Aylık prim ödemesi 10 bin 899 liradan başlayıp 98 bin 99 liraya kadar çıkabiliyor.