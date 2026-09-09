Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP'de yer bulamayınca Cevdet Yılmaz çalışma olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP'de yer bulamayınca Cevdet Yılmaz çalışma olmadığını söyledi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP\'de yer bulamayınca Cevdet Yılmaz çalışma olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) yer verilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemlerinde bu konuda henüz olgunlaşmış bir çalışma bulunmadığını belirterek, işletmelerin yükünü artıracak yaklaşıma sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Pazar günü açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda (OVP) kendine yer bulamadı. Bu gelişme, sistemin rafa kaldırıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Daha önce 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği ve TES'in kurulacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TES ile ilgili gündemlerinde henüz olgunlaşmış bir çalışma bulunmadığını söyledi. Yılmaz, konuların iyi bir etki değerlendirmesi ve hazırlık sonrası tartışılması gerektiğini belirterek, işletmelerin üzerindeki yükü artıracak bir yaklaşıma sıcak bakmadıklarını ifade etti.

TES başlangıçta kıdem tazminatı fonu ile gündeme gelmişti. 2020'de işçi ve işveren temsilcilerine sunulan taslak, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK'in itirazlarıyla rafa kaldırılmıştı. İşçi sendikaları, TES düzenlemesinin ardından kıdem tazminatına dokunulabileceğinden endişe ederken, işveren örgütleri ek mali yükü gerekçe göstererek sisteme sıcak bakmıyor. Yeni OVP'de TES'e yer verilmemesi, sistemin ertelendiği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Emekli Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP'de yer bulamayınca Cevdet Yılmaz çalışma olmadığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok İşte nedeni Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni
122 milyonluk dev vurgun Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Türkiye, PISA 2025’te her alanda sıralamasını yükseltti Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
07:19
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 09:11:34. #7.12#
SON DAKİKA: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP'de yer bulamayınca Cevdet Yılmaz çalışma olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement