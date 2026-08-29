TCMB Enflasyon Tahmini Artınca Emekli Zammı Değişti
TCMB enflasyon tahminini %28'e çıkarınca, emekli zammı %8,70 ila %10,67 arasında değişecek.
TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve piyasa beklentileri, Ocak 2027 emekli zammı için ilk senaryoları değiştirdi.
İkinci 6 aylık enflasyon öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %8, 70 ile %10, 67 arasında değişecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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