Yeni OVP\'de 25 yılı aşan çalışmaya ilave artış ve farklı taban maaş modelleri gündemde

Hükümetin 2027-2029 Orta Vadeli Programı, sosyal güvenlik sisteminde yeni adımlar öngörüyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bu hedeflerin mevcut sistemdeki aksaklıklara ve olası düzenlemelere işaret ettiğini aktardı.

Karakaş, 2006 reformundan sonra geçen 20 yılda bazı sorunların sürdüğünü; asgari ücret ve yakınında prim ödeyenlerin çalıştıkça emekli aylığının düşebildiğini, bunun erken emeklilik ve kayıt dışı çalışmayı tetiklediğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur'da 2008 sonrası ABO nedeniyle uzun çalışmaların maaşa yansımadığını ifade etti.

Yeni dönemde kısmi ve normal emeklilik için farklı taban maaş modelleri ile 25 yılı aşan her çalışma yılı için ABO'da ilave artış öngören sistem gündeme gelebilir. Bu sayede çalışanların sistemde kalması ve SGK'nın prim gelirlerinin artması hedefleniyor.