Ağrı\'da esnafın yeni sanayi sitesi için yer tahsisi talebine olumlu yanıt geldi

Ağrı’da uzun süredir gündemde olan yeni sanayi sitesi projesi için önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ile Ağrı Oto Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Nizamettin Güzel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir araya geldi. Görüşmede, Ağrı’da kurulması planlanan yeni sanayi sitesi için ihtiyaç duyulan alanın belirlenmesi ve yer tahsisi konusu ele alındı.

Sanayi esnafının mevcut ihtiyaçları, yeni sanayi alanının kente sağlayacağı katkılar ve projenin ilerlemesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Yer tahsisi konusunda olumlu yanıt

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu, yer tahsisi konusunda olumlu bir yaklaşım gördüklerini belirtti. Hatunoğlu, yeni sanayi sitesinin Ağrı ve sanayi esnafının uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Bakan Yardımcısı Gizligider’e taleplerini ilettiklerini ve özellikle yer tahsisi konusunda olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Hatunoğlu, bu gelişmeyi yeni sanayi sitesi projesi açısından önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi. “Esnafımıza yakışan bir sanayi sitesi istiyoruz ”Yeni sanayi sitesinin yalnızca esnaf açısından değil, Ağrı’nın şehirleşmesi ve ekonomik gelişimi açısından da önem taşıdığını belirten Hatunoğlu, projenin her aşamasını yakından takip edeceklerini kaydetti. Hatunoğlu, amaçlarının esnafın daha modern, düzenli ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu belirterek, yeni sanayi sitesinin Ağrı’nın geleceğine hizmet edecek şekilde planlanmasını istediklerini ifade etti. İlgili kurumlarla görüşmelerin devam edeceğini belirten Hatunoğlu, kurumların desteği ve esnafın birlikteliğiyle Ağrı’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırılması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Haber: Servet Arslan