Son Dakika Haberleri: Adana'nın En Merak Edilen Lezzeti! Günde 5 Bin Adet Yetmiyor

Adana'nın En Merak Edilen Lezzeti! Günde 5 Bin Adet Yetmiyor

42 dakika önce

Şırdan, Adana'nın yöresel yiyeceklerinin başında geliyor. Öyle ki yoğun ilgi nedeniyle diğer illerden Adana'ya her gün 5 bin şırdan gelmesine rağmen, bu sayı kente yetmiyor.

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Sabahın ilk ışıklarına kadar satılıyor
Sabahın ilk ışıklarına kadar satılıyor
Adana'ya özgü şırdan ya da geleneksel adıyla şırdan dolması, genellikle akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar, kentin hemen her köşe başında kurulan tezgahlarda satılıyor.
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Çevre illerden 5 bin şırdan geliyor
Çevre illerden 5 bin şırdan geliyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir Susurluk, Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden günlük kesilen 5 bin küçükbaş hayvanın sakatatları, her gün çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Yoğun ilgi nedeniyle diğer illerden Adana'ya her gün 5 bin şırdan gelmesine rağmen, bu sayı kente yetmiyor.
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Şırdan yetmiyor
Şırdan yetmiyor
Adana'da şırdan, yaz-kış tüketiliyor. Genç-yaşlı Adanalılar şırdana yoğun ilgi gösteriyor. Soğuk kış günlerinde bile, vatandaşlar şırdan tezgahlarının önünde kuyruklar oluşturuyor. Adana'da şırdancılık yapan esnaf ise şırdan bulmakta zorluk çektiklerini söylüyor. Hayvan kesimleri az olduğu için bu sıkıntının yaşandığını belirten esnaf, ithalatla bu sorunun çözülebileceğini düşünüyor.
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Her küçükbaş hayvandan 1 tane çıkıyor
Her küçükbaş hayvandan 1 tane çıkıyor
Her küçükbaş hayvandan bir şırdan çıkıyor. Daha sonra mezbahanelerde yıkanıp şırdan imalathanelerine geliyor. Burada da aşamalardan geçerek, büyük bir aşamadan geçiyor. İçi doldurulduktan sonra ise, 1 buçuk saat civarında büyük kazanlarda kaynayıp daha sonra müşterilere sunuluyor.
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Şırdan nedir?
Şırdan nedir?
Şırdan, sadece Adana'da tüketilen tek yemektir. Şekil itibariyle biraz sıra dışı olan şırdan, Adana'nın milli yiyeceği diye adlandırılır. Bu yemeğin asıl adı şırdan dolmasıdır. Şırdan, küçükbaş hayvanın midesinin dört bölümünden biridir. Adana'da kesilen hayvanlar yoğun talebi karşılamadığı için diğer şehirlerden de şırdan getirilir.
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Şırdan kokoreç gibi sakatattan yapılan bir yiyecektir. Midenin diğer bölümlerinden ayrılan şırdan temizlendikten sonra limon ve tuz ile aklaştırılır. İçi baharatlı pirinç ile doldurulduktan sonra açık bölümü dikilerek haşlanır. Her köşe başında bulabileceğiniz şırdancılar, Adana'da ağırlıklı olarak Kuruköprü'de yoğunlaşmıştır.
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Kuruköprü dışında Kenan Evren Bulvarı, Barajyolu gibi mekanlarda lokantalarda bulunabilir. Bazı lokantalar şırdanın toplanıp temizlenmesinden müşterinin önüne gelene kadarki süreci kendisi yapar. Şırdan dolması hazırlanırken genellikle kuzunun şırdanı tercih edilir. Şırdan, Adana'da, "adana kebap" ve "şalgam" kadar yaygın olan bir yiyecek olmasına rağmen Adana dışında pek bilinmeyen bir yiyecektir. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir.
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»      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:59 

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