Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Adana\'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen bir kadın, ensesine isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

04.05.2024 20:01
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Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada araçla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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