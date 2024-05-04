Adana\'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada araçla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.