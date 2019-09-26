Son Dakika Haberleri: Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından dizi hakkında samimi itiraf!
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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından dizi hakkında samimi itiraf!

1 saat önce

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Doktor Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Doktor Ali Vefa karakteriyle yediden yetmişe herkesin kalbini kazanan ünlü oyuncu Taner Ölmez, Uçankuş muhabirlerine dizi hakkında samimi bir itirafta bulundu.

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33 yaşındaki başarılı oyuncu, Doktor Ali Vefa karakterini canlandırırken, duygusal anlamda zor anlar yaşadığını anlattı.
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Ölmez, "Hikayeye inandık; herkes inandı ve sonunda güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu? Ancak çalışınca üstesinden geldim.


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Senaryoyu okuyunca zorlandığım yerler oldu ama duygusal anlamda oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca zorlandığım yerler oldu" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:55 
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YORUMLAR (8)
  • reco: dizi zaten 6 Sene evvel güney kore de Sonra amerikada Sonra da bizim ülkemizde birebir aynıSı çekilmiş bir dizi.. yani bizim SenariStler yazmadı bunu aynen diziyi kiralamışlar arkadaşlar..dizinin orjinal adı da THE GOOD DOCTOR... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • fragman: ne olursa olsun arkadaş senin bilgi seviyen yüksek olabilir türkiyeden ve burda izlenme rekoru kıran bir diziden bahsediyoruz daha önce kim nerede hangi ülkede çekmiş türk halkını bağlamaz önemli olan dizi tutuldumu tutuldu 0 0 Yayından Kaldır
  • ULTRA ASLAN: YANINDAYIZZZZ.....TOPLUM İÇİN NE GÜZELLL FİLMMMM....HEP BÖYLE TOPLUM İÇİN FİLMLER YAP OLURMUUU...HER ZAMAN YANINDA OLURUZZZZ..VE SENDE BÜYÜDÜKÇE BÜYÜRRRR..DEVLEŞİRSİNNN....ULTRA ASLAN OLARAK YANINDAYIZ.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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