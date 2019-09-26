Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından dizi hakkında samimi itiraf!
1 saat önce
Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Doktor Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Doktor Ali Vefa karakteriyle yediden yetmişe herkesin kalbini kazanan ünlü oyuncu Taner Ölmez, Uçankuş muhabirlerine dizi hakkında samimi bir itirafta bulundu.
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33 yaşındaki başarılı oyuncu, Doktor Ali Vefa karakterini canlandırırken, duygusal anlamda zor anlar yaşadığını anlattı.
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Ölmez, "Hikayeye inandık; herkes inandı ve sonunda güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu? Ancak çalışınca üstesinden geldim.
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Senaryoyu okuyunca zorlandığım yerler oldu ama duygusal anlamda oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca zorlandığım yerler oldu" şeklinde konuştu.
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26.09.2019 11:20:38. #1.13#
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