Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır - Son Dakika
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Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır

Güzide, öz çocuğunu bulmak için çabalarını sürdürürken, beklenmedik gelişmelerle karşılaşır. Tarık'ın saldırısıyla Yeşim gücünü kaybederken, Yeşim ve Ümit arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü ise Mualla ve Oylum'u zor durumda bırakır. Kadriye'nin aileyle yakınlaşmasıyla Mualla beklenmedik bir hamle yapar. Oltan, Sezai'nin isteklerine boyun eğmek zorunda kalırken, İpek ise Oltan'a yaklaşmaya çalışırken engellerle karşılaşır. Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai ise büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanırken, Kahraman'ın bir keşfi her şeyi değiştirebilir.

01.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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67.Bölüm Özeti:

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar.

Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır. Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur.

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar.

Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır. Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır - Son Dakika

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