Netflix'ten One Piece ikinci sezonuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Teknoloji

Netflix'ten One Piece ikinci sezonuyla ilgili açıklama

Netflix\'ten One Piece ikinci sezonuyla ilgili açıklama

Netflix'in One Piece anime uyarlaması büyük ilgi toplamayı başardı. İlk sezonuyla listeleri altüst eden dizi için ikinci sezon onaylanmıştı. Netflix'ten gelen açıklama kapsamında ise One Piece ikinci sezon tarihi belli oldu. İkinci sezonun prodüksiyonu Haziran ayında başlayacak ve Ocak'ta tamamlanacak. İlk sezonun büyük popülaritesi ikinci sezon maceralarıyla sürdürülecek. One Piece ikinci sezonu 2025'te yayınlanacak.

25.04.2024 11:09
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Netflix'in One Piece anime uyarlaması büyük ilgi toplamayı başardı. İlk sezonuyla listeleri altüst eden dizi için ikinci sezon onaylanmıştı. Netflix'ten gelen açıklama kapsamında ise One Piece ikinci sezon tarihi belli oldu.

One Piece ikinci sezon 2025'te yayınlanacak

Netflix'in raporlarına göre One Piece ikinci sezonu 2025'te gösterime girecek. İlk olarak 2023 yılında yayınlanan dizi, bir yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle devam edecek. İlk sezonun büyük popülaritesi ikinci sezon maceralarıyla sürdürülecek.

Netflix'ten One Piece ikinci sezonuyla ilgili açıklama

İkinci sezon prodüksiyonunun Haziran ayında başlaması ve Ocak'ta tamamlanması planlanıyor. Bu, ilk sezonun yaklaşık altı aylık çekim planlarıyla da örtüşüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Netflix'te gösterime giren uyarlama dizi, 84 ülkede ilk hafta sonunda en çok izlenen yapım olmayı başardı.

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İlk sezonun ortak dizi sorumlusu Steven Maeda, ikinci sezonun yönetici yapımcılığını üstlenecek. Dizi yapımcılığını üstlenecek olan Joe Tracz ise en son Disney+'ta yayınlanan Percy Jackson serisini yönetmişti. Matt Owens da ortak dizi sorumlusu olmaya devam edecek.

Netflix ayrıca bir süre önce One Piece animesi geliştireceği müjdesini de vermişti. Attack on Titan ve Spy X Family gibi çalışmalarıyla tanınan Wit Studio ise yeni seriyi hazırlayacak. Şirketin açıklamasına göre izleyiciler, Wit Studio'nun "üst düzey animasyon becerilerini" bu yapımda da görecek.

Netflix'ten One Piece ikinci sezonuyla ilgili açıklama

Dizinin yeni sezonu ve animeyle birlikte, One Piece dünyasının genişleyeceğini söylemek mümkün. 2025 yılında diziyi duymaya devam edeceğiz gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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