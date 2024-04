Teknoloji

Bethesda'nın Fallout'u şu sıralar dizi uyarlamasıyla gündemde. 2020 yılında duyurulan dizi 9 Nisan'da Amazon Prime Video üzerinden izleyicilerle buluştu. Kıyamet sonrası Los Angeles'ta geçen ve nükleer yıkımdan sonra insanların yer altı sığınaklarında yaşamaya zorlandığı bir dünyayı anlatan yapım öylesine popüler oldu ki Fallout 76 ve serinin diğer oyunlarının birçok rekora imza atmasını sağladı.

Fallout 76 bir günde 1 milyon oyuncuyu geçti

Graham Wagner ve Cenevre Robertson-Dworet tarafından yazılan Fallout dizisi kısa sürede popüler hale geldi ve bu durum doğal olarak esinlendiği Fallout serisine yaradı. Fallout resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre 2018 yılında çıkan Fallout 76 tüm platformlarda bir günde 1 milyon oyuncu sayısını geçmeyi başardı.

Thank you to the over one million of you who adventured with us in #Fallout76 in a single day… pic.twitter.com/rbariEI4q8 — Fallout (@Fallout) April 23, 2024

Bununla birlikte oyun geçtiğimiz pazar günü Steam'de anlık 73,3 bin eş zamanlı oyuncu sayısıyla kısa sürede en popülerlerin arasına adını yazdırdı. Yapımın bu makale yazılırken anlık oyuncu sayısı ise 50 bin seviyelerinde seyrediyor.

Dizinin olumlu etkilediği tek oyun Fallout 76 değil. Zira yapılan paylaşımda tüm serinin yine bir gün içinde tüm platformlarda 5 milyon oyuncu sayısına ulaştığı ifade ediliyor.

Yukarıda da belirtildiği üzere Fallout dizisinin kısa süre içinde kendisini kanıtlamasıyla ikinci sezon onayı da gecikmedi. Geçtiğimiz hafta Instagram üzerinden yapılan ve "Seni koltuğunun kenarında tutmak istemeyiz, değil mi? 2. SEZON'da Wasteland'de görüşürüz." ifadelerini barındıran paylaşımla dizinin ikinci sezon onayını aldığı duyuruldu.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fallout 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.