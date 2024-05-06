Erdoğan\'dan \'\'öğretmen ataması\'\' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin "Bakanlarımız branş dağılımlarını ve başvuru takvimini yarın paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Ana gündem maddelerinden biri de öğretmen atamaları olan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TAKVİMİ YARIN PAYLAŞILACAK

Erdoğan, binlerce öğretmenin beklediği öğretmen atamalarına ilişkin olarak da "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.