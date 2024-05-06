Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır.'' dedi.

06.05.2024 20:40  Güncelleme: 21:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin "Bakanlarımız branş dağılımlarını ve başvuru takvimini yarın paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Ana gündem maddelerinden biri de öğretmen atamaları olan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan 'öğretmen ataması' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak

BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TAKVİMİ YARIN PAYLAŞILACAK

Erdoğan, binlerce öğretmenin beklediği öğretmen atamalarına ilişkin olarak da "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan \'\'öğretmen ataması\'\' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tuna: Öğretmen ataması iyi olmuş, gereksiz memur çıkarması ne zaman? 4 7 Yanıtla
  • Tuna güler: İhtiyaç 200 Atanacak sayısı 3 Bildiğimiz şeyler 5 4 Yanıtla
  • Hüseyin Sak: yarından itibaren atamayı bekleyenler sigortalı iş arasın çünkü bugün belirlenmeyen atama sayısı yarın düşük sayıda belirlenir 1 1 Yanıtla
  • caps lock: Çok bir sayı beklemesin kimse. Okullara kadrolu yerine ücretli öğretmen alıyorlar artık. 0 0 Yanıtla

20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak - Son Dakika
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