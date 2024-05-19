Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi - Son Dakika
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Politika

Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

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Yüzde 37.7 ile 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkan CHP'nin başarısını iktidar kanadı ekonomik sorunlara bağlarken parti içinde yapılan analizlerde farklı sonuçlar elde edildi. CHP tarafından yapılan bir çalışma, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi kazanan partinin başarısında doğru adayların etkisinin yüzde 40 oranıyla ilk sırada olduğunu gösterdi.

19.05.2024 11:39  Güncelleme: 11:52
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'nin başarısı iktidar kanadında ekonomik sorunlara bağlanırken, parti içinde yapılan araştırmalarda doğru aday seçiminin başarıyı getirdiği sonucuna varıldı.

SEÇİME DOĞRU ADAY SEÇİMİ DAMGA VURDU

Yerel seçim sonuçlarına dair siyasi partilerin analizleri raporlanmaya başladı. İktidar da muhalefet partileri de sonuçlarda ekonomik sorunların çok etkili olduğu değerlendirmesi yapmıştı. Ancak CHP'nin yaptığı bir çalışma elde edilen başarıda adayların etkisinin ilk sırada olduğunu gösterdi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren CHP'li yönetici, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi kazanan, uzun yıllar sonra Kütahya, Kastamonu, Adıyaman ve Kırıkkale gibi kentlerde belediyeleri alan CHP'nin başarısında doğru adayların etkisi olduğunu söyledi.

EKONOMİNİN BELİRLEYECİLİĞİ İKİNCİ SIRADA

CHP'nin başarısının nedenlerini ortaya koyan çalışmaya göre ilk sırada yüzde 40 oranıyla "doğru adaylar" yer aldı. Gazeteduvar'da yer alan habere göre seçmenlerin oylarında ekonominin belirleyiciliği ise ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP\'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ahmet ben: yav he he doğru aday seçimi ile alakası yok insanlar akp ye MHP ye tepki olarak oy vermedi dargın seçmen yeniden refah partiye verdi haliyle akp kazanamadı çok az bir oy CHP ye geldi CHP degismedigi sürece sağcı sol partiye vermez 47 32 Yanıtla
  • ali öztürk: Emekliler oy vermedi, çalışanlar memurlar seyyanen zam alrken, emekliler alamadı ve çalışanla arasındaki fark iyice acıldı en büyük etken bu olmuştur 37 4 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: ))))) dem partinin oyları ne zaman dan beri dogru aday oldu … 13 12 Yanıtla
  • Hasan Ergüven: akp emekliyi yok saydığı sığınmacıları yok saydığı ve içindeki şımarık halkla dalga geçen siyasetçileriiçinden arındırmadığı sürce işi bundan sonra çok zor 19 0 Yanıtla
  • MAMET DAS: sığınmacı sorunu bitmedikce akp ye oy yok 14 0 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu: Kılıçdaroğlu'nun gitmesi ve halkın AKP ye tepki ile geldiğini herkes biliyor İyi kullanırsan başarılı olursun 8 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Ben şahsen suryeli ler yüzden chp oy verdim 4 1 Yanıtla

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