Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP\'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

Politika

Darbe girişimi bastırıldı, çok sayıda yabancı asker de gözaltında

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'nin başarısı iktidar kanadında ekonomik sorunlara bağlanırken, parti içinde yapılan araştırmalarda doğru aday seçiminin başarıyı getirdiği sonucuna varıldı.

SEÇİME DOĞRU ADAY SEÇİMİ DAMGA VURDU

Yerel seçim sonuçlarına dair siyasi partilerin analizleri raporlanmaya başladı. İktidar da muhalefet partileri de sonuçlarda ekonomik sorunların çok etkili olduğu değerlendirmesi yapmıştı. Ancak CHP'nin yaptığı bir çalışma elde edilen başarıda adayların etkisinin ilk sırada olduğunu gösterdi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren CHP'li yönetici, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi kazanan, uzun yıllar sonra Kütahya, Kastamonu, Adıyaman ve Kırıkkale gibi kentlerde belediyeleri alan CHP'nin başarısında doğru adayların etkisi olduğunu söyledi.

EKONOMİNİN BELİRLEYECİLİĞİ İKİNCİ SIRADA

CHP'nin başarısının nedenlerini ortaya koyan çalışmaya göre ilk sırada yüzde 40 oranıyla "doğru adaylar" yer aldı. Gazeteduvar'da yer alan habere göre seçmenlerin oylarında ekonominin belirleyiciliği ise ikinci sırada yer aldı.