Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Geniş Video İzle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle Bakanlığına bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini belirterek, "İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak" dedi.

19.05.2024 11:10  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve verimlilik çalışmaları kapsamında mal müdürlüklerinde yapılacak çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MÜDÜRLÜKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TALİMATI VERDİM"

Bakanlığının taşra teşkilatlardan birisi olan mal müdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Şimşek, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığıma bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak. Mal müdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir mal müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek" diye konuştu.

"GEREKSİZ HARCAMALAR ÖNLENECEK"

Bakan Şimşek, Bakanlığının taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılacak bu değişiklikle kamuda kaynak kullanımında etkinlik sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile personel ve iş gücü yönetimi gibi hedeflere ulaşılmasının amaçlandığını ifade etti. Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesini yaptı.

"ÇALIŞANLARIMIZ UYGUN ALANLARDA İSTİHDAM EDİLECEK"

Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edeceklerini aktarırken, bu dönüşümün, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Bu kapsamda iş gücü yönetiminin önemine de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti; "Yeni düzenlemeyle personel kaynaklarımız daha verimli kullanılacak ve çalışanlarımızın yetkinliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesi mümkün olacak. Böylece iş gücü verimliliği daha da artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak taşra teşkilatlarımızın yeniden yapılandırılmasıyla ülkemiz kamu mali yönetim sistemine önemli katkılar sağlanacağına inanıyoruz. Tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik için biz de Bakanlık olarak önemli bir adım atmış olduk. Bakanlığım bünyesindeki bu faaliyetlere devam edeceğim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken, hizmet kalitesinden de ödün vermeyeceğiz, müdürlüklerimizin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde hiçbir şekilde aksama olmayacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı, Dijital Dönüşüm, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sahin Erdoğan: sehirlerdeki muhtarlari kapatin bir ise yaramiyo 111 0 Yanıtla
    Hasan Balta: Evet Şehir merkezi ve ilçelerde Muhtarlıklara hiç gerek yok. Devlet için gereksiz bir süreç artık. Sadece köyler için devam edebilmeli. 54 2 Ahmet Ateş: Muhtarların bir işe yaramadığını onlarda biliyor ama birileri oy deposu saniyor bilmiyorlarki muhtarın kendi oyundan başka oyu yok, Seçimde tanımadığımız birini zarfa koyup gidiyoruz aslında yanlış yapıyoruz bundan sonra muhtar oyu kullanmayalım.oyu var sanmasınlar. 1 0
  • Ender seker: Hiç bir şey yapma sarayı kapat türkiye düze çıkar 42 43 Yanıtla
  • Hasan Balta: En önemlisi Bankamatik memurlarının kaldırılması ve Maaş Kalemlerinin yeniden düzenlenmesi lazım ; 3-4 yerden maaş yapılamamalı , üst yöneticilere verilen “ REFAH PAYI “ vs vs kalemler kaldırılmalı. İhaleler Tamamen şeffaflaştırılmalı ! Bak o zaman asıl düzelme sağlanıyor… 60 1 Yanıtla
    Abdullah Kara: Kanunda bir müdürün memur olarak üst maaş limiti sınırlı normal maaşı vermek için 3 maaş gösteriliyor,aksi halde özelde aynı üst düzey işi yapan 150,000 tl maaş alırken devlet müdürüne 50,000 vermek zorunda kalacak bu durumda hiç bir üst düzey yönetici devlet memurluğu yapmaz..bilmeden her şeye yorum yapmayın.. 3 24 Hasan Balta: Dikkatli Okusaydın ; Maaş kalemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini paylaştım. Ayrıca Üst Düzey Yönetici olmak için aday çok ! Yetkin kişileride kendi yetişdirir devlet… 10 0
  • Taner Ozkaya: muhtarlıklar kapatılsın 37 0 Yanıtla
  • Alper Karaca: Yediemin parklarında çürümeye yüz tutmuş araçları ihale yoluyla satışa çıkarın. Binlerce sahipsiz araç var. Ya kullanıma verin yada hurdaya satın. Milli servet parklarda çürümesin. 34 2 Yanıtla
    Ercan Karatas: Merak etme zenginlere dağıtırlar 11 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:55 Serdar Görel, Atatürk’e benzerliğini kullanarak para topladı Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğini kullanarak para topladı
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement