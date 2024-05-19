Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacağını açıkladı.
43 yaşındaki İtalyan hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı Konferans Ligi mücadelesinde görev yapmıştı. Sarı lacivertliler, Maresca'nın yönettiği Hollanda'daki maçı 1-0 kazanmayı bildi.
Deneyimli hakem, son olarak 15 Mayıs'ta oynanan Atalanta- Juventus İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupayı müzesine götürdü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu - Son Dakika
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