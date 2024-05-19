Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu

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Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelenin VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacak. 43 yaşındaki Maresca, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği Hollanda'daki mücadeleyi yönetmişti.

19.05.2024 12:24
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Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacağını açıkladı.

HOLLANDA'DAKİ MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

43 yaşındaki İtalyan hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı Konferans Ligi mücadelesinde görev yapmıştı. Sarı lacivertliler, Maresca'nın yönettiği Hollanda'daki maçı 1-0 kazanmayı bildi.

SON MAÇI 15 MAYIS'TA

Deneyimli hakem, son olarak 15 Mayıs'ta oynanan Atalanta- Juventus İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Üçar: haydi kanarya yen günümüzün şampiyonu ol bari sen kanaryasin 7 16 Yanıtla
    kamer tekeş: matematikte mi bilmiyosun? ?? 8 3
  • özcan Tekalti: Şampiyon fener 2 9 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yeşil sahada yirmi iki futbolcunun yardan fazlası yabancı ,Var hakemi yabancı ,güya iki güzide Türk takımı . Orta hakemi de yabancı tayin edin olsun bitsin. 7 0 Yanıtla
  • Burak balan: Var yabancıysan menerimin işi zor 1 2 Yanıtla
  • sehmus fatih: Türk futbolu yerlerde 1 0 Yanıtla

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