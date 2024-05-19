Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı

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Türkiye'ye çalışmak için gelen Hindistan uyruklu bir kişiyi rehin alarak ailesinden 2 milyon Rupi (yaklaşık 775 bin TL) fidye isteyen Pakistan uyruklu 3 kişi, Edirne'de polisin operasyonuyla yakalandı.

19.05.2024 11:03
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Edirne'de Hindistan uyruklu bir kişi, çalışmak için geldiği Türkiye'de kaçırıldı. Şahsın ailesinin ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri Hindistanlıyı kaçırarak ailesinden fidye isteyen 3 Pakistanlıyı yakaladı.

İSTANBUL'DA BULAŞIKÇILIK YAPARKEN EDİRNE'YE DAVET EDİLDİ

Hindistan'dan İstanbul'a 18 Nisan'da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler kendisini Edirne'ye davet etti. Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, "Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın" demeleri üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle Edirne'ye geldi.

Edirne'de Hintliyi rehin alan 3 Pakistanlı yakalandı

ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP AİLESİNDEN FİDYE İSTEDİLER

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, iddiaya göre, buradaki kişiler tarafından rehin alındı. Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan'ın Hindistan'da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izleterek, serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (Yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.

AİLESİ POLİSE İHBAR ETTİ

Fidyeyi vermek için süre isteyen aile, Radhakrıshnan'ın İstanbul'daki arkadaşını telefonla arayıp oğullarının kaçırıldığını anlatarak yardımcı olmasını istedi. Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan'ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulunduğu belirlendi.

Edirne'de Hintliyi rehin alan 3 Pakistanlı yakalandı

OPERASYONLA KURTARILDI

Polis, gece yarısı düzenlediği operasyonda, Hintliyi rehin tutanlar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Evin çevresi ve çatılarda önlem alan polis 1 kişiyi yolda kaçarken, 1 kişiyi iki apartman arasındaki boşlukta, 1 kişiyi de kömürlükte yakalayarak gözaltına aldı. Evde rehin tutulan Radhakrıshnan da kurtarıldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16 bin 230 lira ele geçirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kurtarılan Radhakrıshnan, kendisini kurtaran polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Hemen telefonla ailesine arayan Radhakrıshnan, kurtarıldığını bildirdi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüphelinin Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Rehin alan kişilere evini kiraya veren 'asayiş' ve 'narkotik' suçlarından kaydı bulunan M.K. (21) de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'yağma', 'gasp', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edirne\'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yunus Durak: Ne kadar işe yaramayan, suç işleme potansiyeli yüksek, ne oldukları belirsiz insanlar akın akın geldiler. Bunlara verilen her türlü hizmet ülke için büyük kayıp 20 0 Yanıtla
  • Murat Yiğit: Alın size muz cumhuriyeti 10 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hahahhahhaaha. gercek mi bu haber ? 8 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hic kimse de sorma cesareti gosteremiyor. bunlar bu ulkeye nasil geliyor. hic mi sinir muhafizimiz, gumrukcumuz, vize kontrolcumuz yok. 9 0 Yanıtla
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    Şevki Sünger: çok güzel bir yorum korkarım .torunlarımız bunu yaşayacak 0 0
  • Abdullah Çelik: İtal çeteler 4 0 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: Buna Kadir bile İnanmaz .Siz bu işe göçmen kaçakçıların hesaplaşması diyebilirsiniz 1 2 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: bizimkiler yetmiyordu birde bunlar 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: itibarimiz artiiii 2 1 Yanıtla
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