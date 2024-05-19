Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj - Son Dakika
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Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Anıtkabir'de gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak "Milli Mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale bugün Türk Milleti'nin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor" dedi.

19.05.2024 09:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE GELDİ

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de

BAKAN BAK ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Bakan Bak daha sonra buradan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Bak'ın yazdığı mesajda "Milli Mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale bugün Türk Milleti'nin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de

"BAYRAĞIMIZI HER ALANDA YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlerimiz kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken bizler de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi, bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de

"EMANETİNİZE SADAKAT VE VEFAYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakat ve vefayla sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak gençlerle birlikte Ata\'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter\'e yazdığı mesaj

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Son Dakika Güncel Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Göksel Tuygun: Sana minnettarız ATAM?? 10 2 Yanıtla

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