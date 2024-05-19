Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bakan Bak daha sonra buradan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Bak'ın yazdığı mesajda "Milli Mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale bugün Türk Milleti'nin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor.
Gençlerimiz kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken bizler de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi, bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz.
Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakat ve vefayla sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj - Son Dakika
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