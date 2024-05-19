İngiltere'de küçük bir çocuğu istismar ettiği iddia edilen bir spor sunucusunun evine polis ekipleri tarafından gece yarısı baskın düzenlendi ve incelenmek üzere elektronik cihaz ve belgelere el koyuldu.
Adamın yaklaşık 18 saat gözaltında tutulduğu ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakılmadan önce polis tarafından sorgulandığı bildirildi.
Şikayetçi olduğu iddia edilen kişi yakın zamanda bu iddiayı ortaya attı ve çocuk istismarı uzmanları tarafından ifadeye alınmadan önce durum polise bildirildi. Çocuğun birden fazla kez istismar edildiği iddia edildi.
İngiltere basını, gözaltına alınan adamın komşusunun, "Polis çok erken geldi. Onu götürdüler ve bir süre evinde arama yaptılar. Onun yakalanması karşısında herkes şoke oldu" dediğini iddia ediyor. Adı açıklanmayan ünlü isim sonrasında serbest kaldı ancak hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı - Son Dakika
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