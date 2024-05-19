İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı

Dünya

İngiltere'de küçük bir çocuğu istismar ettiği iddia edilen bir spor sunucusunun evine polis ekipleri tarafından gece yarısı baskın düzenlendi ve incelenmek üzere elektronik cihaz ve belgelere el koyuldu.

18 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Adamın yaklaşık 18 saat gözaltında tutulduğu ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakılmadan önce polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

"ONUN YAKALANMASI KARŞISINDA HERKES ŞOKE OLDU"

Şikayetçi olduğu iddia edilen kişi yakın zamanda bu iddiayı ortaya attı ve çocuk istismarı uzmanları tarafından ifadeye alınmadan önce durum polise bildirildi. Çocuğun birden fazla kez istismar edildiği iddia edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İngiltere basını, gözaltına alınan adamın komşusunun, "Polis çok erken geldi. Onu götürdüler ve bir süre evinde arama yaptılar. Onun yakalanması karşısında herkes şoke oldu" dediğini iddia ediyor. Adı açıklanmayan ünlü isim sonrasında serbest kaldı ancak hakkındaki soruşturma devam ediyor.