Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

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Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesinin aydınlığında geleceğe olan yürüyüşünü sürdürürken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle paylaşılan bir video milyonlara duygu dolu anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi üzerinden hazırlanan bir sosyal deneyin yansımaları sosyal medyada büyük ses getirirken, İstanbul'un çeşitli noktalarına bırakılan postere vatandaşların nasıl tepki vereceği gözlemlenmek istendi.

ATATÜRK PORTRESİNİ YANINA ALIP UZAKLAŞTI

Kimi vatandaşların portreyi yerinden alıp düzelttiği, kimisinin de büyük bir sevgi ve minnetle Ata'sına baktığı görülen videoda yer alan Kağıthane'de bir gencin Atatürk portresini yanına alıp uzaklaştığı görüntüler de yürekleri ısıttı.