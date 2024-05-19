Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü - Son Dakika
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Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü

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Antalya'da bir özel kreşte, kreşin sahibi ve öğretmeni Ö.Ü. 2 çocuğu darbettiği belirlendi. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda kreş sahibi tutuklandı

19.05.2024 12:10
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Antalya'nın Finike ilçesindeki özel kreş sahibi ve öğretmeni Ö.Ü, kreşe gelen 1'i kız, 2 çocuğu darbetti. Ailelerin, çocukların vücudundaki morlukları fark etmesiyle anlaşılan olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kreş sahibi, açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

Kreş sahibi çocukları darbetti! Dehşetin görüntüsü kamerada

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Ö.Ü tarafından darbedildiği anlar yer aldı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Ö.Ü'yu gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Kreş sahibi çocukları darbetti! Dehşetin görüntüsü kamerada

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi. Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kreşteki darp iddiasına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Emir Arslan: Suç işleyen insanlara gerektiği kadar ceza verilmedikçe suç oranları artar 40 0 Yanıtla
    Zerrin Karakütük: cezanın azlığı çokluğu değil sebeb biri suç işlerken cezası ne kadar diye düşünmez insan şişe gibi ne ile doldurursun o dökülür dine karşı yaşamın sonuçlarını herkes çekecek her ülkenin bir dini var bizim ülkede okula giremez eğitimde olamaz arap kültürü gerici yobaz derler sonra suçluya kız daha yeni eğitimde din müfredat ta alınmak istendi chp karşı çıktı sokak eylemi yaptı 3 15 Emir Arslan: Zerrin karakütük hanımefendi cezalar caydırıcı olsa suç oranları çoğalmaz ben isterim hiç suç işlenmesin ama malesefki suç oranları ortada 10 0
  • Seyit Yıldız: birazcık ibret alinda da çocuklarınzi bırakmayın oralara 22 2 Yanıtla
  • sait turk: mecbur kalmadıkca çocuklarınıza kendiniz bakın 14 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Neyinden şikayetçi oluyorlar veliler gitsin çarşının ortasına assınlar 12 1 Yanıtla
  • TC Tabak: Şiddete hayır. Yapmak istemiyorsanız niye zor ile yapıyorsunuz. 8 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Mecbur kalmadıkça çocuklarınızı böyle yerlere bırakmayın bence. İnsanın dokunmaya kıyamadığı evladına böyle muamele etmek için ileri derecede vicdansız olmak gerekiyor. Umarım en ağır cezayı alır. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Erbaşı: ANNELER ANNELIK HAKKINI VERİP EVLERINDE KENDİ COCUKLARINI YETİŞTİRSELER BUNLAR OLMAYACAK. ........ 3 2 Yanıtla
  • Metin Övenç: Benim çocuğuma yapıldığını öğrenirsem onun elini kırarım 3 0 Yanıtla
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