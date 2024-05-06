Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi.

06.05.2024 21:59
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 berabere bitti.

İLK YARI TAT VERMEDİ

Her iki takım da ilk 45 dakikada gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konyaspor bir girişimde bulunamazken, sarı-lacivertliler birkaç kez rakip kalede gol aradı. Pozisyonlardan sonuç çıkmayınca ilk devre 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 33. dakikasında Tümosan Konyaspor'da Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Mert Müldür, sarı kart gördü. Böylece Mert Müldür, gelecek hafta Mondihome Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de arka arkaya sakatlanan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. Teknik direktör İsmail Kartal, 2 yıldızın yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüyle geçse de her iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 90. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı ile pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan

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Son Dakika Spor Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Fatih Seval: Fenerbahçeliyim ama Galatasarayi tebrik ediyorum hak eden şampiyon oldu... 20 1 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Fatih Seval adamsın futboldan anlayan birisin. 8 1
  • Fayton Faytoncu: Evet ali koc siradaki hedefin kim ? Hakem tff bylock? Bekliyoruz ne zaman problemin kendinden yada teknik heyettten kaynakladigini kabulleneceksin? Yeter bence terket klubü… 14 2 Yanıtla
  • ferhat eser: hakemler olmasa bu gaysgaray 3 koyunu güdemez 1 10 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Kızını güdüyor ama 6 1
  • Ender Kervancıoğlu: Man. City, Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray. Bu takımlar liderliği alınca bir daha bırakmaz. Öğrenemediniz gitti. Winner olmak Galatasarayın genetiğinde var. Mayıs ayı geldimi coşar. Angelino, Ndombele, zaha, tete, aurier, vinicius. Bunca yabancı transferden fayda görmemesine rağmen çatır çatır ligin en iyi topunu oynayıp kazanıyorsa saygı duyun. Bahane aramayın. 9 1 Yanıtla
    Kasım: Tabi Sivas fener maçına 8 defans çıksın GS maçına 3 defans sonra top oynuyoruz GS nin maçını izlemiyormusun oyuncular topa kosmuyor bile birde bu akşamki maça bak konyaspor bu topu sezon başında oynasaydi şuan Konyaspor acikara sampiyondu 0 2 Mert kursun : yavas gel uefa dan kime elendiniz real madriylemi oynadınız sectigin takımlar kadro bedeli sizi 20 carpar 0 1
  • Galatasaray Spor kulübü: Ali koç başkan Galatasaray şampiyon;)) 10 0 Yanıtla
  • Ali Arat: fenerde fenerlilerde kayip. 9 0 Yanıtla
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