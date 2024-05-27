Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran "Fener ağlama" performansı - Son Dakika
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Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran "Fener ağlama" performansı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeşil sahalara olduğu gibi kupa törenine de damga vurdu. Törende Dzeko'ya çok konuşulacak bir göndermede bulunan Icardi, kupa törenin ardından eline mikrofonu alarak ''Fener ağlama sözleriyle'' statta bulunan 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu ve geceye imzasını attı.

27.05.2024 23:29
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Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluklarında elde edilen kupaları kaldırdı. Yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törene sahada olduğu gibi yine Arjantinli yıldız Mauro Icardi damga vurdu.

Yine yaptı yapacağını! İşte Icardi'nin geceye damga vuran 'Fener ağlama' performansı

ICARDI'DEN "FENER AĞLAMA" PERFORMANSI

Taraftarın sevgilisi Icardi, tören alanına girer girmez adından söz ettirmeyi başardı. Tecrübeli golcü, kupanın kaldıracağı platforma ilerlerken, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya çok konuşulan bir göndermede bulunmuştu. Mauro Icardi, kupa törenin ardında da statta bulunan yaklaşık 50 bin taraftara unutulmaz anlar yaşattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Fener ağlama" sözleriyle tribünleri coştururken kutlamalara da imzasını attı.

Yine yaptı yapacağını! Icardi\'den geceye damga vuran "Fener ağlama" performansı

Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran 'Fener ağlama' performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serkan cindemir: Yeter be bu kadar futbol dunyada katıler katlıam yapılıyor mılyonlarca bebeklerin cıglıklarını futbol ile susleyıp kapatmayın renklendırmeyın suan zifiri karanlıkta f16 yıldırım sesinden cocukların titremesını hayal edin gıymesınızde insanı olarak bu cıglıga dur demeyi bilin 3 2 Yanıtla
  • Alucralı: Bu icardi fenerbahçeden ne istiyor acaba bu kadar uğraşıyor 1 2 Yanıtla

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