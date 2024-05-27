İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
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İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem

İstanbul\'da İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem

İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünde toplanan kalabalık, konsolosluğun önünde Filistin ve Türk bayraklarıyla toplandı. Eylemciler, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı. Arbede yaşanmasına rağmen vatandaşlar araya girerek olayı sonlandırdı. Eylemciler, Filistin için dua ettikten sonra dağıldı.

27.05.2024 23:44
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İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünde toplanan binlerce vatandaş, yürüyerek İsrail Başkonsolosluğu binası önüne geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Arbedeyi ise yine vatandaşlar araya girerek sonlandırdılar. Vatandaşlar Filistin için yapılan duanın ardından dağıldılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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