Kılıçdaroğlu\'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim

Politika

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında emekli maaşları üzerinden emeklilere yüklenerek, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim." dedi.

EMEKLİLERE YÖNELİK SÖZLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündemine emekli maaşlarını da alan Kılıçdaroğlu'nun, emeklilere yönelik sözleri dikkatlerden kaçmadı.

"EMEKLİ BİRAZ HAK EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim. Sen sefalete, yoksulluğa razıysan niye hak talebinde bulunuyorsun?" ifadelerini kullandı.

"SOYULAN MİLLET KARAR VERDİ BUNA"

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca, "Beşli çete derseniz sizi cumhurbaşkanı yapmazlar. E yapmasınlar! Soyulan millet karar verdi buna. Ben soyulmaya razıyım diyor." dedi.