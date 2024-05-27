Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ve emeklilere ilişkin çarpıcı sözler söyledi. Emekli maaşları üzerinden emeklilere sitem eden Kılıçdaroğlu, ''Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim.'' ifadelerini kullandı.

27.05.2024 23:58
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında emekli maaşları üzerinden emeklilere yüklenerek, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim." dedi.

EMEKLİLERE YÖNELİK SÖZLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündemine emekli maaşlarını da alan Kılıçdaroğlu'nun, emeklilere yönelik sözleri dikkatlerden kaçmadı.

"EMEKLİ BİRAZ HAK EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim. Sen sefalete, yoksulluğa razıysan niye hak talebinde bulunuyorsun?" ifadelerini kullandı.

"SOYULAN MİLLET KARAR VERDİ BUNA"

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca, "Beşli çete derseniz sizi cumhurbaşkanı yapmazlar. E yapmasınlar! Soyulan millet karar verdi buna. Ben soyulmaya razıyım diyor." dedi.

Kılıçdaroğlu\'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gursel kalen: Her millet hak ettiğini yaşar emeklilerde hak ettiğini yaşıyor. 6 2 Yanıtla
  • ömer özdaş: Sen nerden verecektin bekara karı boşamak kolay salla 2 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Haklı söze hacı emmin ne desin.Ama kurunun yanında yaşta yanıyor. 5 0 Yanıtla

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