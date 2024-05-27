Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında emekli maaşları üzerinden emeklilere yüklenerek, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim." dedi.
Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündemine emekli maaşlarını da alan Kılıçdaroğlu'nun, emeklilere yönelik sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Kılıçdaroğlu, "Kimse kusura bakmasın ama emekli biraz hak ediyor. Ben, 'Emekliye iki maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli PTT'ye gitmişler, bana telgraf çekiyor 'Biz istemiyoruz' diye. E o zaman yan kardeşim. Sen sefalete, yoksulluğa razıysan niye hak talebinde bulunuyorsun?" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca, "Beşli çete derseniz sizi cumhurbaşkanı yapmazlar. E yapmasınlar! Soyulan millet karar verdi buna. Ben soyulmaya razıyım diyor." dedi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim - Son Dakika
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