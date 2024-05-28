AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek - Son Dakika
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AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu. AB, ayrıca Suriye'deki nüfusla birlikte Suriyelilerin sığındığı Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 2,12 milyar avroluk destekte bulunacak.

28.05.2024 00:17
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AB Komisyonu yazılı bir açıklama yaparak "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre AB, Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu.

SURİYELİLERE VE SURİYELİLERİN BULUNDUĞU 4 ÜLKEYE TOPLAM 2,12 MİLYAR AVRO

AB'nin 2024 ve 2025 için 2,12 milyar avro taahhütte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yardım, hem Suriye içindeki hem de komşu ülkelerdeki Suriyelilerin yanı sıra, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki ev sahibi topluluklara da destek sağlayacak." denildi.

Açıklamada, "AB, 2023'te yapılan 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfusun yanı sıra Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün ile Irak'taki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2024 yılı için verdiği 560 milyon avroluk taahhüdü teyit etti. AB söz konusu komşu ülkelere 2025 yılı için ilave 560 milyon avro taahhüt etti. AB, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar avro taahhütte bulundu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca 2025 taahhütlerinin 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mali paketin bir parçası olduğu belirtildi.

SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, konferansın AB yönetimi ile üye ülkelerini, Suriye'nin komşu ülkelerini, diğer ortak ülkeler ve bağışçıların yanı sıra Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirerek, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakerelere dayalı bir siyasi çözüme ulaşılmasının desteklenmesinin acil önemi vurgulandı.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda yaptığı açıklamada toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.

AB\'den Türkiye\'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • YoH null: Avrupa yı kıskanıyorum 6 0 Yanıtla
    Ali Akkaya: bende 1 0

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