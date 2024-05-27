Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo - Son Dakika
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Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında sahneye gelirken yine adından söz ettirdi. Meşaleler ve "Derin Galatasaray" peleriniyle tören alanına giriş Icardi'nin sahneye kullandığı şarkılar da geceye damga vurdu. Fenerbahçe'nin Dzeko transferinde kullandığı "Beni Sev" şarkıyla giriş yapan tecrübeli golcü, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsunun ardından "Aşkın Olayım" şarkısıyla taraftarları coşturdu.

27.05.2024 23:02
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Galatasaray, RAMS Park'ta 50 bine yakın taraftarıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreni öncesinde futbolcular sahneye tek tek, şarkılarıyla davet edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, sahneye gelirken Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo

ÖNCE "BENİ SEV" SONRA "AŞKIN OLAYIM"

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya Fenerbahçe'nin Dzeko transferini duyururken kullandığı "Beni Sev" şarkısıyla çıktı. Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı ve RAMS Park'ta "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı. Meşalelerle tören alanına ilerleyen Mauro Icardi'nin kutlamaya "Derin Galatasaray" pelerini ile çıkması da dikkat çekti.

Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi\'den Dzeko\'ya salvo

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Son Dakika Spor Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar: Zorla kimseyi sevdiremezsin Fenerbahçe anlamıştır :))) 15 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo - Son Dakika
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