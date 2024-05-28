Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi - Son Dakika
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Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

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Ünlü manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı tarafından şiddete maruz kaldığını ve balkona kilitlediğini söyledi. Kızının telefonuna baktığında yurtdışına kaçma planı yaptığını öğrenen Akkaya, "3 kez 112'yi arayınca kurtuldum" dedi.

28.05.2024 07:51  Güncelleme: 08:39
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Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü ve balkona kilitlendiğini söyleyerek ağızları açık bıraktı.

"KIZIMIN TELEFONUNU ELE GEÇİRİNCE YURTDIŞI PLANLARINI VE FAZLASINI GÖRDÜM"

Kızıyla yaşadığı olayı X hesabından anlatan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

"ERGENLİĞİNİN ARKASINA SAKLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

"Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!"

"ANNELİĞİMİ SORGULARSANIZ AKLINIZI ALIRIM"

Paylaşımların ardından anneliğinin sorgulandığını ve olayın karakolda bittiğini söyleyen Akkaya, "Haddinizi bileceksiniz. Benim sayfama anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Aklınızı alırım. Her türlü aklınızı alırım. Kanunlu, kanunsuz. Benim canımı sıkmayın. Benim kızım, korkunç bir adamdan. Bu ülkede ilk para aklayanlardan biri, kötülükte sınır tanımayan biri. Ben kızımı Türkiye'nin en iyi okullarında okuttum. Anneliğime laf edenin alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
Deniz Akkaya\'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sümbül Dağı: Gündemde kalma çabaları 11 18 Yanıtla
  • Hasan Balta: Şu zamanda gençleri kontrol etmek gerçekten çok zor… Evde kontrolü sağlasanız bile okul çevresi tam tersine bir döngü içerisinde aslında… Şımarıklığı hiperaktiflik , patavatsızlığı öz güven vs. Bir sürü davranış sürecini değerlendirmek aslında bizi hataya sürüklemeye yetiyor… 25 2 Yanıtla
  • Emin Erol: boyle anaya oyle kiz 9 11 Yanıtla
  • Alper Elma: üzüldümmü tabiiki hayır sana haktır. bazı insanlar gerçekten para bulunca kendini şaşırıyor kendiside öyle olmuştu 9 2 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Sonuç? 7 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 14-18 yaş aralığındaki kızlar aptal kız yaşlarıdır. Her şeyi yapabileceklerini sanırlar. 2-3 sene sonra yine anne kız olursunuz. 7 1 Yanıtla

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