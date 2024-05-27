Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı - Son Dakika
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Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, kupa töreninde alkışlanacak bir harekete imza attı. Ziyech, tören alanına 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

27.05.2024 23:57  Güncelleme: 00:39
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102 puanla rekor kırarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Yaklaşık 50 bin taraftarın da tribünde olduğu kutlamalarda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi. Galatasaraylı futbolculardan Hakim Ziyech, törende alkışlanacak bir harekete imza attı.

ZIYECH FİLİSTİN'İ UNUTMADI

RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi. Faslı futbolcu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin\'i unutmadı

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Beşiktaşlıyım israili destekliyorum sen bir gün anarsın biz hergün anarız 3 54 Yanıtla
  • Scd: Helal olsun 39 2 Yanıtla
  • Atilla Ata: Kral hareket 8 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Futbola siyaset karıştıran her kim olursa olsun sözleşmesini feshedip göndereceksin. Yarın bir başka oyuncu da çıkar İsrail’in bayrağını sallar. Bunlar yanlış şeyler. 0 5 Yanıtla
    Atilla Ata: Ne siyaseti, zulme sessiz kalmak zulme ortak olmaktır. 7 0

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