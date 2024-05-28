MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşma yaptı. Bahçeli öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet haberlerini yapan basın kuruluşlarını eleştirdi.
Bahçeli, "Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli 5 yıl önce de 27 Mayıs 2019 günü Kızılcahamam'daki anıtı ziyaret etmiş ve yine aynı kürsüden açıklama yapmıştı. Bahçeli'nin arkasında ise o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş yer almıştı.
Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının arkasında ise 2020 yılında Sinan Ateş'in yerine atanan ve Ateş'in cinayet dosyasında adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yer aldı. Hatırlanacağı üzere Yıldırım'ın adı Sinan Ateş cinayetine ait bilirkişi raporunda yer alıyordu.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı - Son Dakika
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