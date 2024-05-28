Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Barış Manço'nun ''Dönence'' şarkısıyla çıkan ve durgun hareketleriyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, törenin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eder gibi açıklamalarda bulundu. Kerem, ''İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım'' dedi.

28.05.2024 00:14  Güncelleme: 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kerem Aktürkoğlu'nun sahneye çıktığı şarkı ve tavırları dikkat çekti. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla ve durgun bir tavırla çıkan Kerem, kupa töreninin ardından da veda eder gibi açıklamalar yaptı.

TÖRENDE DURGUNDU

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla eleştirilen ve sarı-kırmızılı taraftarlarla karşı karşıya gelen Kerem Aktürkoğlu, kupa töreninde veda sinyalleri verdi. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkıyla çıkan Kerem, durgun tavırlarıyla dikkat çekti.

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

VEDA EDER GİBİ KONUŞTU

Kupa töreninde kısa bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma veda eder gibi konuştu. Tivibu Spor'a'a Kerem Aktürkoğlu, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım." ifadelerini kullandı.

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Süper Kupa zaferi yaşayan Kerem, 45'i ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 54 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem\'den veda eder gibi açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barış Manço, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan’ı sadece 48 kişi dinledi 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi
19:58 Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:32 Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 01:33:03. #1.13#
SON DAKİKA: Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement