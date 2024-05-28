Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem\'den veda eder gibi açıklama

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kerem Aktürkoğlu'nun sahneye çıktığı şarkı ve tavırları dikkat çekti. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla ve durgun bir tavırla çıkan Kerem, kupa töreninin ardından da veda eder gibi açıklamalar yaptı.

TÖRENDE DURGUNDU

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla eleştirilen ve sarı-kırmızılı taraftarlarla karşı karşıya gelen Kerem Aktürkoğlu, kupa töreninde veda sinyalleri verdi. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkıyla çıkan Kerem, durgun tavırlarıyla dikkat çekti.

VEDA EDER GİBİ KONUŞTU

Kupa töreninde kısa bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma veda eder gibi konuştu. Tivibu Spor'a'a Kerem Aktürkoğlu, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Süper Kupa zaferi yaşayan Kerem, 45'i ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 54 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.