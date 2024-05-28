Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala mevcut başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybetmesi halinde Aziz Yıldırım'a destek vereceğini belirten Koç, "Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

28.05.2024 00:57
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seçimlere sayılı günler kala rakibi Aziz Yıldırım hakkında konuşan Koç, "Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın." dedi. Sistemi yenemediklerini belirten başkan Koç, gelecek sezonun transfer planlaması hakkında da bilgi verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"AZİZ YILDIRIM KAZANIRSA ONU DESTEKLEYECEĞİM"

"Size şunu teminatını verebilirim: Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Olağanüstü bir sezon geçirdik. 'Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi' diyen varsa iyi niyetli biri değildir.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim

"BİZ 102 PUAN ALSAK RAKİBE 103 PUAN ALDIRACAKLARDI"

Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak rakibe 103 puan aldıracaklardı. Herkesi yendik, rakipleri yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ben bize yaşattıklarından dolayı teknik ekibimize ve takımımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler. Bugüne kadar 90 puan barajının kaç kez aşıldığını biliyor musunuz? 1980'lerin sonunda iki sezon arka arkaya aşılmış. Bir kere Fenerbahçe, bir kere Galatasaray. Onun dışında 90 puan alınan başka bir sezon yok. Avrupa'da 4 kırmızı kart aldılar, Süper Lig'de koca sezon 1 kırmızı kart gördüler.

"ÇOK DAHA HIRSLANDIM, ÇOK DAHA İNANÇLIYIM"

Şahsen çok daha hırslandım, çok daha inançlıyım. Son 2 senede prangalar atılınca ne kadar iyi kadrolar kurduğumuzu, ne kadar iyi hocalar getirdiğimizi gördünüz ama bir şekilde sistemi yenemedik. Niye umutluyum? Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu diyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim

TRANSFER SÖZLERİ

İnşallah bu kadronun üstüne 3-4 bilemediniz 5 ilave yapmamız gerekiyor. Mesela kanatlarda sıkıntımız vardı, ilave yapmamız gerekiyor. Nisan ayından beri Mario Branco ve ekibi bunu çalışıyor. Şu anda hiç bırakmayı düşünmediğimiz oyunculara ilgi alaka var, onları da değerlendirmek zorundayız. Kadroyu korursak üstüne 3-4 futbolcuyla çok daha kuvvetli bir takımımız olacak. Şampiyonluk sözü verip gerçekleşeceğini bilsem veririm ama öyle olmuyor. İnşallah şampiyonluk sözü gerektirmeyecek kalitede bir kadro kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"FENERBAHÇE'DEN TEK KURUŞ ALACAĞIM YOK"

Benim Fenerbahçe'den alacak tek bir kuruşum yoktur. Bunun aksini söyleyenler de şerefsizce yalan söylüyorlar. Bankalar Birliği anlaşmasından 3 yıl içerisinde çıkmayı vadediyoruz.

BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ

Ben mevcut TFF başkanının bu kadar Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum başkan olurken. Geçen sene şampiyonluk töreninde Icardi'ye bir bakışı var, Wanda Nara öyle bakmamıştır.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim

"BU BÖCEKLERİ ÖYLE VEYA BÖYLE EZMEK ZORUNDAYIZ"

Hayatta aptallar ve ölüler değişmez. Hepimiz değişiriz, bazen iyiye bazen kötüye. Son dönemde duyduklarımız, 'Şampiyon yapmaya geliyorum. Para, borç önemli değil.' gibi şeyler. Birden tüylerim diken diken oldu, o eski günlere çağrışım yapılıyor. Bizim korkumuz, bu kulübün 6 sene önce geldiği noktaya geri dönmesi. Bu yüzden bu mücadeleye girmeye karar verdim. Bu sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik. Bunu devam ettirebilmek, bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gursel kalen: Büyük başkan 0 3 Yanıtla

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