Fenerbahçe\'de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti

Spor

Galatasaray'ın ardından Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sözleşmesi bitecek olan Joshua King, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

"İSTEDİKLERİMİ YAPAMADIM, ÖZÜR DİLERİM"

King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli formayı giydiği 2 sezonda 54 maça çıktı. Norveçli futbolcu, bu maçlarda 12 gol attı ve 7 asist yaptı.