Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının trajik bir hata olduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki saldırılarına değinirken saldırının araştırıldığını belirtti. Bu olayın ardından İsrailli esir yakınları, Netanyahu'ya tepki göstermek için İsrail Meclisi'nde eylem yaptı. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya aşırı sağcı bakanların etkisinde olduğunu söyleyerek eleştirilerde bulundu. Bu saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı tedbir kararlarına rağmen gerçekleşti ve en az 40 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

27.05.2024 19:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının "trajik hata" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına değindi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı "trajik hata" olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya "Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz." ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, Yair Lapid, İsrail, Gazze, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi - Son Dakika

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